شكرا لقرائتكم بوسكيتس: مباراة ليفربول أسوأ لحظة في مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت جماهير برشلونة في مباراة خيتافي يوم الأحد صيحات استهجان ضد سيرجيو بوسكيتس، بينما اعتبر اللاعب أن الخسارة أمام ليفربول "الأسوأ في مسيرته".

وفرط برشلونة في فوزه 3-0 على ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ليخسر برباعية ويغادر المسابقة من نصف النهائي، وصبت الجماهير جام غضبها في مباراة خيتافي وهي أولى مباريات الفريق الكاتالوني في ملعب كامب نو، على مجموعة من اللاعبين منهم البرازيلي كوتينيو وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب المباراة:الهزيمة أمام ليفربول كانت أسوأ ما تعرضت له في مسيرتي وساءت الأوضاع بمواجهة خيتافي. الأيام القليلة الماضية كانت صعبة جدا لكننا أردنا الخروج من هذا المأزق ومواجهة الجماهير التي أظهرت غضبها لكن علينا التقدم للأمام.

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وواصل: نشعر بخيبة أمل شديدة. خسرت ألقابا ومباريات لكن لم يسبق أن واجهت أمرا مثل ذلك الهزيمة أمام ليفربول. الأمر صعب للجميع رغم أنه جزء من الرياضة. يجب أن نتجاوز الأمر معا.

ويخوض برشلونة آخر مباراة في الدوري ضد مستضيفه إيبار الأسبوع المقبل قبل مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا إذ يمكنه حصد الثنائية المحلية للمرة الثانية على التوالي لكن ذلك ربما لن يكون كافيا ليحافظ المدرب إرنستو فالفيردي على منصبه.

وربما تؤدي الهزيمة في أنفيلد إلى رحيل العديد من اللاعبين لكن بوسكيتس طالب مسؤولي برشلونة بتوخي الحذر والتفكير في القرارات. وقال: أعتقد يجب علينا تقييم الأمور بنهاية الموسم والتفكير في كل ما حققناه، ستكون هناك مناقشات لكن اللاعبين لن يشاركوا فيها. من الصعب معرفة ما هو الأفضل للنادي لكن يجب أن نحافظ على هدوئنا. يجب علينا الثقة في بعضنا.

وتابع : عندما ينتهي الموسم سيتم اتخاذ القرارات لكن حتى ذلك الحين يجب أن نحافظ على تماسكنا والقيام بعملنا والتركيز على نهائي كأس ملك إسبانيا