شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب التايكوندو ببطولة العالم فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 15 إلى 19 مايو الجارى بمانشستر بإنجلترا، وغادرت البعثة إلى مانشستر فجر أمس للإقامة هناك قبل انطلاق البطولة بعدة أيام.

وتضم بعثة المنتخب كلا من معاذ نبيل وعبد الرحمن وائل وسيف عيسى ونور حسين ومحمد فرج وروان رفاعى.

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة كل من هداية ملاك ورضوى رضا من صربيا، حيث تقيمان معسكرا تم توفيره عن طريق الراعى.

ويرأس البعثة كريم شبانة، ويرافقهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، بالإضافة إلى تامر صلاح، وأسامة السيد و محمد مجدى مدربين.