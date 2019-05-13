شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : من يهبط للقسم الثانى بعد الداخلية والنجوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط فريقا الداخلية والنجوم رسميا إلى دورى القسم الثانى بعد الهزيمة التى تلقاها الفريقان فى الجولة الـ32 للدورى أمام الزمالك ومصر المقاصة على التوالى ليتجمد رصيد الداخلية والنجوم عند 27 و 25 على الترتيب.

* من أقرب الفرق القريبة من الهبوط ؟

يعد فريق بتروجت طبقا لرصيد النقاط الأقرب للهبوط للقسم الثانى حيث يحتل المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة .

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* كم فريقا يتصارع للبقاء بالدورى؟

تتصارع 8 أندية على البقاء بالدورى بداية من إنبى صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة والإنتاج الحربى الذى يشاركه نفس الرصيد والإتحاد السكندرى والجونة صاحب المركز الـ12 ، ثم وادى دجلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة وحرس الحدود صاحب المركز الرابع عشر بنفس الرصيد وسموحه صاحب المركز الخامس عشر .

*لماذا هبط الداخلية والنجوم للقسم الثانى؟

هبط فريقا الداخلية والنصر للقسم الثانى بسبب ضعف الإمكانيات المادية وترشيد النفقات بالنسبة لفريق الداخلية وهو ما جعله يستغنى عن عناصره الأساسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للصرف على الفريق ، بينما كانت كثرة تغييرات الأجهزة الفنية السبب الرئيسى وراء هبوط النجوم

* ما هى الأندية التى اقتربت على البقاء؟

اقترب فريق إنبى من البقاء بشكل رسمى بالدورى بعد فوزه الأخير على الإتحاد وارتفاع رصيد الفريق إلى 36 نقطة، بالإضافة إلى أنه يتبقى له مواجهة النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة.