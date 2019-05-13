شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بتروجت ودجلة يستنجدان بالأجانب للهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ ناديا بتروجت ووادى دجلة قرارا غريبا، فى محاولة الهروب من شبح الهبوط الذى يلازم الفريقين قبل نهاية مباريات الموسم الحالى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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