شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يدرس الرحيل عن مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، كافة العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية لدراستها جيدا قبل نهاية الموسم الجارى لتحديد وجهته المقبلة إما بالاستمرار مع ناديه الحالى أو الرحيل لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

ويعيش أحمد عبد المنعم حالة من التألق منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من الأهلى فى صفقة انتقال كبيع نهائى.

ورغم ارتباط عبد المنعم بعقد مع المقاصة يمتد لمدة موسمين مقبلين إلا أن الحارس بدأ فى دراسة بعض العروض التى وصلته لتقييمها جيدا قبل تحديد وجهته بشكل نهائى.