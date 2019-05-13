شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: محترف السلة الأمريكى "ستوجلين" لم يجدد عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يسيطر على موقف المحترف الأمريكى ستوجلين، لاعب فريق سلة الزمالك، من حيث تجديد عقده مع الفريق .

وقد شارك ستوجلين فى تتويج الفريق ببطولة الدورى السوبر، وطالبت الجماهير ببقاء اللاعب و التجديد له فى ظل كونه أحد الأعمدة الأساسية بسلة الأبيض، خاصة وأن عقده أنتهى مع الفريق .

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وكشف مصدر بالجهاز الفنى للفريق أن اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن، لكن هناك مفاوضات من الإدارة مع اللاعب للبقاء بميت عقبة، لكنه لم يوقع على عقود التجديد رغم أن لديه رغبة للبقاء بالنادى .

كان الزمالك قد توج بطولة الدورى بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعتهما بعد التعادل فى مرات الفوز و الخسارة بنهائى best of 5.