عماد السيد يجرى جراحة ناجحة بعد إصابة الداخلية ويغيب 6 أسابيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عماد السيد حارس الزمالك، جراحة في يده بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية أمس بالجولة 32 بالدورى الممتاز والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف . Advertisements وأجرى الحارس الجراحة بعد إصابته بخلع مفصلى بقاعدة المشطية الأولى لليد وذلك بحضور محمد أسامة طبيب الفريق. ومن المنتظر أن يغيب الحارس عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

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