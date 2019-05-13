سوبر كورة.. وفاة عضو بأهلى الجزيرة بأزمة قلبية فى حمام السباحة وغياب الإسعاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى داخل مستشفى المعلمين، بعد تعرضه لأزمة قلبية فى حمام السباحة أمس، الأحد، قبل أذان المغرب بمقر النادى فى الجزيرة، ليتكرر سيناريو سقوط ضحايا فى عدم وجود سيارة إسعاف .

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