نتيجة Zamalek Today | ملخص مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى المصري لنا موعد اليوم الأحد 12-5-2019 مع مباراة الزمالك والداخلية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي يُقام الليلة من خلال ملعب بتروسبورت، وهي واحدة من المباريات المهمة، حيث أن نادي الزمالك يسعى إلى أن يصل إلى ترتيب الدوري المصري، وخصوصًا وأنه قد شرف على لعب مباراة نهائي الكونفدرالية، والتي من المقرر أن تُقام بينه وبين نهضة بركان الفريق المغربي.

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهي في الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري وقد استطاع الحصول على 63 نقطة، وذلك بعد فوزه في المباراة الأخيرة في الدوري التي جمعت بينه وبينه وادي دجلة.

بينما نادي الداخلية هو الآن في المركز السابع عشر، وذلك بعد حصوله على رصيد نقاط 27 نقطة حتى الآن.

ونلتقي اليوم مع هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل هذا اللقاء على الهواء مباشرة من خلال قناة أون سبورت الرياضية، وبعدها سيكون هناك استوديو تحليلي لتقييم أداء لاعبي هذه المباراة.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك اليوم

انطلاق مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز

بداية الشوط الاول

الدقيقه 18 الهدف الاول للزمالك محمود كهربا يسحله

نهاية الشوط الاول

بداية الشوط الثاني || الداخلية : 0 الزمالك : 1 ” محمود كهربا ”

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د50 :رابع كروت المباراة للاعب الداخلية القط

د59 : كارت أصفر لطارق حامد وضربة حرة مباشرة لمصلحة الداخلية د60 : جووووول الداخلية يسجل هدف التعادل عن طريق إبراهيم أبو اليزيد الداخلية : 1 الزمالك : 1

د68 : عرضية من بهاء مجدي وتسديدة من كهربا ولكن محمد صبحي يخرج الكرة إلي ضربه ركنية الداخلية : 1 الزمالك : 1

د73 : جووووووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك عن طرق يوسف أوباما بعد تمريرة رائعه من محمد إبراهيم الداخلية : 1 الزمالك : 2

نهاية المباارة بفوز الزمالك بهدفين الى هدف واحد للداخلية