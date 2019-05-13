الآن: نتيجة مباراة الزمالك والداخلية اليوم .. تعرف على ترتيب الأبيض بالدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري المصري لكرة القدم، تابعوا معنا في تمام الساعة العاشرة مساءا نتيجة مباراة الزمالك والداخلية ليتمكن المتابعين من الاستمتاع باللقاء الحاسم في تحديد المتُوج باللقب للموسم الكروي الحالي.

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية، وتقابل الفريقان في 12 مناسبة من قبل على مر التاريخ تفوق الزمالك في 10 مباريات وتعادل مباراتين ولم يتمكن الداخلية من تحقيق أي فوز على أبناء ميت عقبة وهو الأمر الذي سيسعى إلى تحقيقه علاء عبد العال المدير الفني للفريق في مواجهة الليلة من أجل الهروب من منطقة الهبوط الذي يقبع بها.

وسيقام اللقاء على ملعب بترو سبورت وسيكون منقول من خلال Nile Sports و On Sport، وسيفتقد الفارس الأبيض الكثير من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه ولعل أبرزهم فرجاني ساسي ومحمود جنش ومحمود علاء وأيمن حفني لأسباب متنوعة وسيعتمد جروس على مجموعة من لاعبيه أملاً في تخطي عقبة الضيوف، ويأتي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 63 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 27 نقطة فقط.

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية

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بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الزمالك والداخلية على القنوات الناقلة للقاء، نأمل أن تكون المواجهة مليئة بالتشويق على المستطيل الأخضر.

تشكيلة الزمالك الرسمية هي: عماد السيد – مجدي – عبد السلام – عبد الغني – حمدي النقاز – عبد العزيز – طارق حامد – يوسف اوباما – محمود كهربا – عمر السعيد – إبراهيم حسن.

ويتواجد على دكة الاحتياط: عمر صلاح وحميد أحداد وعبد الله جمعة ومحمد عنتر ومحمد أحمد كماتشو ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة الزمالك والداخلية بعد نزول لاعبي الفريقين إلى أرضية الميدان لاستكمال الاحماءات الأخيرة استعداداً لخوض اللقاء.