“تابع ” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي الداخلية 2/1

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت بين فريق الزمالك وفريق الداخلية، والتي إنتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد للداخلية، وحصوله علي ثلاث نقاط مهمة في الصراع علي لقب الدوري المصري الممتاز، ليصل الزمالك إلي النقطة 66 في المركز الثاني، بينما يتأكد هبوط فريق الداخلية الي دوري الدرجة الأولي، وأقيمت مباراة بين فريقي الأهلي المتصدر وفريق سموحه المهدد بالهبوط، والتي إنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، سجله البديل جيرالدو في الدقيقة 98 من زمن المباراة ليصل الأهلي للنقطة ال70 بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، ولكن للزمالك مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربي، وإذا إستطاع الفوز بها سيقلص الفارق الي نقطة واحدة ليذداد الدوري إثارة ومتعة.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد فوز الزمالك الصعب علي الداخلية

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ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

أسم الاعب أسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 18 خالد قمر الإتحاد السكندري 14 محمود علاء الزمالك 14 صلاح أمين النجوم 11 حسام سلامة الداخلية 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان الي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان الي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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