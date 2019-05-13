تعرف علي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/والصراع يشتعل في المقدمة بعد الفوز الصعب...

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة اليوم وفوز الزمالك علي الداخلية بنتيجة 2/1، ليتأكد هبوط الداخلية الي دوري الدرجة الأولي، بينما يرتقي الزمالك الي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، خلف النادي الأهلي بفارق 4 نقاط، ومتبقي له مباراة الإنتاج الحربي التي تم تأجيلها ليستعد الزمالك لخوض النهائي الإفريقي، وفوز الأهلي المثير علي سموحه بهدف دون رد، سجله الاعب جيرالدو في الدقيقة 98 من زمن المباراة، ليصل قطار الأهلي الي النقطة ال70، ويواصل التقدم نحو الإحتفاظ بالقب،

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، الأهلي إلي المركز الأول برصيد70 نقطة، خلفه الزمالك الثاني برصيد 66 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 65 نقطة،وتكون الأسابيع المتبقية مثيرة وصعبة علي أهل القمة وأهل القاع، لتحديد الفريق الثالث الهابط مع النجوم والداخلية الذي تأكد هبوطهم رسمياً.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك علي الداخلية

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وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 47 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 45 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 38 نقطة،المركز الثامن من نصيب طلائع الجيش برصيد37 نقطة.

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.