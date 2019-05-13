نتيجة مباراة الزمالك والداخلية اليوم |3 نقاط جديدة للزمالك اليوم فى ترتيب الدورى المصري تقام مباراة الأسبوع الثانى والثلاثون من الدورى المصرى يوم الأحد 12/5/2019، ويستضيف فريق الداخلية منافسه الزمالك على ملعب بترو سبورت، ويأمل فريق الداخلية فى تحقيق الفوز فقط لاغير من أجل التمسك بالبقاء فى الدورى، كما يسعى الزمالك فى حسم الانتصار والتقدم نحو القمة المفقودة قبل انتهاء المنافسات رسميا.

يلعب فريق الداخلية أمام ضيفه الزمالك فى الجولة ال32 من الدورى المصرى، ويسعى الداخلية لتحقيق الفوز فقط لاغير من أجل التمسك بفرصة البقاء فى الدورى للموسم المقبل، كما يأمل الفريق فى حسم الانتصار وحصد نقاط اللقاء من أجل وضع يده على أحد لقاءات القمة.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير فى المنافسة برصيد 27 نقطة، حقق الفوز فى 4 لقاءات والتعادل فى 15وخسارة 12 مباراة، وكان الفريق قد تعادل مع فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2 فى مباراة الجولة الماضية.

يدخل فريق ازمالك فى ضيافة منافسه الداخلية بلقاء الأسبوع الثانى والثلاثون من عمر الدورى، ويأمل أصحاب القلعة البيضاء فى تحقيق الانتصار بالمباراة، كما يسعى الفريق فى استمرار سلسلة انتصاراته من أجل استعادة القمة والصدارة، ويطمح لاعبى مدرسة الفن والهندسة فى رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للاعبين المخضرمين والاستعداد الأمثل للقاء الهام والمرتقب القادم فى ذهاب نهائى الكنفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث من الدورى برصيد 63 نقطة من تحقيق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 وخسارة 3 لقاءات، وكان الزمالك قد حقق الفوز فى لقاءه الماضى المؤجل على فريق وادى دجلة بنتيجة 2-1، كما يذكر أن الزمالك قد نجح فى التأهل لنهائى الكنفدرالية الأفريقية ومواجهة فريق نهضة البركان بعد إقصاءه فريق النجم الساحلى من نصف النهائى، حيث فاز فى لقاء الذهاب 1-0 وتعادل سلبيا فى مباراة الإياب.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول والذى أقيم بالأسبوع الخامس عشر كان قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 .

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية اليوم

د8 : أول كرة خطيرة لنادي الزمالك علي مرمي الداخلية لكن تسديدة كهربا تصل ضعيفه إلي الحارس محمد صبحي الداخلية : 0 الزمالك : 0

د16 : خطا في مكان رائع لنادي الزمالك بعدر عرقلة محمود عبد العزيز من محمود شديد الذي حصل علي كارت أصفر

د18 : جوووووووووول محمود كهربا يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك عن طريق ركلة حرة رائعة الداخلية : 0 الزمالك : 1

د20 : كارت أصفر ثاني للاعبي الداخليه من نصيب إبراهيم أبو اليزيد

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نهاية اللقاء || نادي الزمالك يحقق 3 نقاط صعبة بعد الفوز علي الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ،، هبوط الداخلية رسمياً إلي دوري الدرجة الثانية

الداخلية : 1 ” إبراهيم أبو اليزيد ”

الزمالك : 2 ” كهربا – أوباما ”

التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الداخلية