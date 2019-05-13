الآن: نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم وتتويج السيتي باللقب بعد تفوق في الشوط الثاني

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم وملخص كتابي لأحداث اللقاء حيث يحل مانشستر سيتي اليوم ضيفا على فريق برايتون في ملعب فالمر في الجولة النهائية من مواجهات البريميرليج في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لأبناء مدينة مانشستر الذين يسعون للاحتفاظ بلقب الدوري ولما لا والفريق يكفيه فقط الفوز بدون النظر لنتيجة مباراة ليفربول والتي تقام في نفس الموعد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وينتظر الكثير من الجماهير العاشقة للدوري الانجليزي الجولة الأخيرة منذ مدة ليعلموا من هو بطل تلك النسخة التي شهدت صراعات من الشد والجذب في الصدارة والتي كانت للريدز ثم أصبحت للسيتي ثم عادت للريدز مرة أخرى حتى أصبحت الصدارة تتنقل اسبوعيا مؤقتا بين الفريقين ولكن الآن يتقدم السيتي على ليفربول بنقطة.

ملخص كتابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم:

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بداية المباراة في الشوط الاول، مرور ربع ساعة والتعادل السلبي مسيطر في لقاء يسوده السيتي ويستغل برايتون الهجمات المرتدة

الدقيقة 26: من ركنية برايتون يحرز الأول في مرمى ايدرسون ولكن بعدها بدقيقتين يستل أجويرو كرة داخل المنطقة ويسدد وهدف التعادل

الدقيقة 38: لابورتي برأسية بعد عرضية من ركنية للجانب الأيمن والهدف الثاني للسيتي ونهاية الشوط الأول

الدقيقة 63: رياض محرز يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية والهدف الرابع يضيفه جوندوجان في الدقيقة 72

نهاية المباراة وتتويج السيتي باللقب للعام الثاني على التوالي

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وكان مانشستر سييي حقق الفوز في اللقاء الأخير له في الدوري امام ليستر يوم الاثنين الماضي بهدف كومباني التسديدة التي أطلقها وسكن الزاوية اليسرى للحارس وخلصت السيتي من ضغط كبير وتعادل كان أن يجعل مصير الدوري في أيدي ليفربول هذه الجولة فهل ستتمكن برايتون من فعل ما عجز عنه الكثير.

مانشستر سيتي وبرايتون

تشكيل جوارديولا لمباراة اليوم ضد برايتون: يدرسون، كايل والكر، فينسنت كومباني، إيمريك لابورت، زينيتشنكو، إلكاي جوندجان، ديفيد سيلفا، رياض محرز، رحيم سترلينج، بريناردو سيلفا، سيرجيو أجويرو

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء التدريبة على الملعب وسط تواجد جماهيري من الجانبين لأنها المباراة التي يتواجد بها الكأس الأصلية فهل يحرم برايتون السيتي منه