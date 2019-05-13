نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد برايتون في ختام مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في ختام مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشرة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب فالمر، وهناك ترقب كبير من جميع الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشرة في مباراة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات الموسم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

برايتون يسجل الهدف الاول في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 28، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبرايتون هي التعادل بهدف لكل فريق.

لابورتي يسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 38، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح السيتي.

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نهاية أحداث الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

الهدف الثالث لصالح السيتي في الدقيقة 65 عن طريق رياض محرز.

الدقيقة 72: جندوجان يسجل الهدف الرابع في شباك برايتون، وتصبح النتيجة 4-1.

نهاية المباراة بفوز السيتي 4-1، ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي.