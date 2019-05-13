نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم ومحرز يسجل هدف رائع وتتويج باللقب الثاني على التوالي

نعرض نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم، مباراة اللقب هل ستكون مباراة مان سيتي مع برايتون أم ليفربول مع وولفرهامبتون، نحن أمام 90 دقيقة تنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش لحسم مصير لقب الدوري الانجليزي الممتار لموسم 2019، هل ينجح مان سيتي في الاحتفاظ باللقب وتكرار تجربة اليونايتد منذ 10 سنوات أم يخطفه الريدز في اليوم الأخير.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وبالرغم من تبدل صدارة الدوري هذا الموسم 32 مرة إلا أن الكثير يرى ويجزم بأن كلا الفريقين المتنافسين السيتي وليفربول يستحقان التتويج معا، فقد قدما مستويات مبهرة هذا الموسم حتى أنه لا يمكن أن يصدق قطاع كبير من المتابعين أن فريق يصل للنقطة رقم 97 ولا يفوز باللقب هذا من الممكن أن يكون مصير الريدز.

مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

ويأمل جمهور ليفربول في أن يتوج فريقها بالثنائية هذا الموسم حيث لم يعد يفصل بين الريدز وبطولتي دوري الأبطال والبريميرليج سوى مباراة واحدة، حيث نجح ليفربول في الوصول لنهائي مدريد بعد التغلب على برشلونة بينما قد ودع مان سيتي المسابقة في دور الثمانية على يد نظيره توتنهام الذي استطاع الوصول للنهائي أيضا.

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وقد نشرت الصفحة الرسمية لفريق السيتي على مواقع التواصل توجه رسالة للاعبيها بأنهم أمام مبارتين لانهاء الموسم بتحقيق بطولتين وفرض السيطرة على الكرة الانجليزية.

وشهد تشكيل جوارديولا الكثافة الهجومية والبدء برياض محرز أساسيا حيث جائت الاختيارات كالتالي: ايدرسون،والكر، كومباني، لابورت، زينيتشنكو، جوندجان، ديفيد سيلفا، رياض محرز، رحيم سترلينج، سيلفا، أجويرو

يحاول أجويرو اليوم تسجيل عدد من الأهداف يسمح له بالتتويج بالثنائي لقب الدوري ولقب هداف البريميرليج ولكن على الجهة الاخرى يتسمسك صلاح بذلك