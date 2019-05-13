إعلان محمد صلاح عن بيع التيشرت التابع له قبل مباراة ليفربول وولفرها منيثون

بدأت الجماهير بالتوجه إلى ملعب “أنقليد” وهذا في الساعات السابقة وقبل أن يتم مباراة الفريق التي يقودها محمد صلاح نجم المنتخب المصري، حيث يحدث منافسات الدوري في هذا القت، وبعد أن تم توجه الكثير من المشاهدين في محيط الملعب، خطف العديد من الأشخاص التيشرت الخاص بـ محمد صلاح ومنهم من قام بعرض أسعار خيالية لكي يقوم بشراء هذا التيشرت، حيث بدأت الأسعار في التراوح بين 28 إلى 23 جنية استرليني، وكان البيع سيقام لأعلى سعر.

وتم الموافقة على أعلى سعر تم عرضه، وكان من نصيب أحد الجماهير وبدأت المباراة وانتهت بفوز فريق ليفربول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي في هذا العام.