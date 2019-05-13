نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في الدوري الإنجليزي “السيتي...

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو ملعب فالمر، حيث اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، وستنطلق المباراة عصر اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في الأسبوع 38 من الدوري الإنجليزي سيكون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة حسم لقب الدوري

يسعي مانشستر سيتي إلي المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول برايتون عرقلة السيتي وإهداء الدوري للريدز، خاصة في ظل المستوي المتميز للفريق خلال الموسم الحالي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

مانشستر سيتي 4 برايتون 1

برايتون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 من المباراة.

أجويرو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 28.

الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 38 عن طريق لابورتي.

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نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

رياض محرز يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 من زمن المباراة، ويقترب السيتي من التتويج.

جندوجان يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 72.

نهاية المباراة بفوز السيتي برباعية مقابل هدف واحد.