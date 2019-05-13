نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في نهاية جولات البريميرليج وتشجيع كبير رغم خسارة اللقب

نعرض نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون ملخص كتابي لأحداث اللقاء، يترقب جمهور ليفربول بشغف كبير اليوم اللقاء المنتظر بين فريقهم وبين وولفرهامبتون في صراع الجولة الأخيرة من البريميرليج وليس مباراة ليفربول فحسب بل ستدور أعينهم وآذانهم حول متابعة نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والتي لا تقل أهمية عن مباراة الريدز فلقب الدوري سيحسم بنتيجة المبارتين.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة والرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت كل مباريات الجولة ولهذا وبسبب رغبة الجميع في متابعة المبارتين ستقوم قناة bein sports بتقديم خدمة متميزة وهى نقل مباراتي ليفربول وما نسيتي على قناة واحدة وهى قناة HD3 بالاضافة للقناة المخصصة لكل لقاء.

ملخص كتابي لـ نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم:

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بداية المباراة ليفربول على الجانب الأيسر من الشاشة بالطاقم الأحمر يضغط منذ البداية وف الدقيقة الثالثة كرة باتجاه صلاح ولكن الدفاع يتصدى ويبعدها

الدقيقة 18: عرضية واستلام من ساديو ماني ويسدد بقوة والهدف الأول للريدز في الشوط الأول وجماهير الريدز تحتفل بهذا الهدف

الدقيقة 42: محمد صلاح يسقط أمام منطقة الجزاء والحكم يشير باستكمال اللعب وعدم احتساب مخالفة ونهاية الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف

الشوط الثاني: الريدز يواصلون التقدم والاثارة في مباراة السيتي تنتهي بهدف رياض محرز الثالث

ماني يضيف الثاني في الدقيقة 81، ونهاية المباراة اللقب من نصيب السيتي

ليفربول وولفرهامبتون

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطو واحدة عن مان سيتي، وتحدث النجم الدولي المصري محمد صلاح عن موقفه من المشاركة في لقاء اليوم مؤكدا جاهزيته الكاملة، وعن لقاء “الريمونتادا” الشهير في الأسبوع الماضي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين نجح ليفربول باقصاء البرسا برباعية واصفا الأمر بأنه لا يمكن تصديقه.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

تشكيل ليفربول الرسمس لمباراة اليوم: حراسة المرمى: أليسون بيكر، روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينيو، فاينالدوم، هندرسون، محمد صلاح، ماني، أوريجي.

دقائق قليلة وتنتهي عملية احماء اللاعبين ودخول جماهيري مكثف لبداية امتلاء الاستاد معقل الريدز وحماسة ممتزجة بخوف وترقب لنتيجة المباراة الأخرى فهل يتححق المراد.