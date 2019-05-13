جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 تتويج السيتي باللقب وترتيب هدافي البريمرليج

مع اقتراب الدوري الإنجليزي من نهايته واشتدادا الصراع على حصد لقب البطولة الأقوى عالمياً، بدأ الجميع بعد مرور مباريات كل يوم البحث حول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي عادة مايبحث عنه جماهير كرة القدم حول العالم بعد الانتهاء من كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يحمل مسمى البريمرليج.

بدأت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل في أسابيعها الأخيرة، وبالرغم من شدة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، إلا أنه تقتصر فقط على فريقين هما الأقرب لحصد اللقب، وهما فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب البطولة النسخة الماضية، وفريق ليفربول الذي لم يتذوق طعم الفوز بلقب البريميرليج من تغيير مسمى البطولة من تسعينات القرن الماضي.

المنافسة لا تتوقف على لقب الدوري فقط، فهناك عدة فرق تحاول أن تنهي الدوري الإنجليزي في المراكز الأربع الأولى من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فهناك أربع أندية تحاول أن تكون في المربع الذهبي للدوري الممتاز وهم: توتنهام، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد وأرسنال، والمنافسة بينهم شرسة خاصة وأن الفارق في النقاط بينهم ليس كبير.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2018 بعد أن فاز اليوم على برايتون بنتيجة 4-1، ليصل رصيد مانشستر سيتي للنقطة 98، ويفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، فيما حل في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 97 نقطة، وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً بعد نهاية الموسم:

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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وبالرغم من شدة المنافسة على الدوري الإنجليزي بين الفرق، إلا أن اللاعبين لديهم أيضاً الشغف للحصول على لقب هداف الدوري الأشهر في العالم، والذي يحظى بمتابعة الملايين من كل دول العالم، وكان الدولي المصري محمد صلاح تمكن من التتويج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذا الموسم وجدنا في نهايته ثلاثة لاعبين يفوزون بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي وهم: محمد صلاح، وماني، وأوباميانج وجميعهم سجل 22 هدفاً هذا الموسم، وإليكم جدول ترتيب الهدافين:

اللاعب عدد الأهداف النادي محمد صلاح 22 ليفربول ماني 22 ليفربول أوباميانج 22 ارسنال أجويرو 21 مان سيتي فاردي 18 ليستر سيتي

وتمكن من الفوز بجائزة هداف البريمرليج هذا الموسم كل من: محمد صلاح، وسايدو ماني، وأوباميانج بعد أن سجلوا 22 هدفاً بالتساوي، وحل في المركز الثاني سيرخيو أجويرو مهاجم مان سيتي برصيد 21 هدافاً.