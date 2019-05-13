نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في البريميرليج الجولة الأخيرة

حسم اللقب بيدك هذا هو عنوان مباراة اليوم والتي تجمع بين المستضيف برايتون والفريق الزائر مانشستر سيتي، حيث يسعى مان سيتي للفوز اليوم بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب البريميرليج وحرمان ليفربول منه حيث ساعد في ذلك الفوز المتتالي للفريق في أكثر من عشرة مباريات متوالية في الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتنطلق أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش حيث سيتم نقلها عبر شاشة قناة bein sport 2 بتعليق المميز حفيظ دراجي، وحرص جوارديولا على اعطاء أوامره لجميع طاقمه الفني والاداري بعدم متابعة نتيجة مباراة ليفربول مهما تكن لضمان التركيز الكامل للاعبيه.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتعتبر أحداث الموسم الحالي غير طبيعية على مستوى النتائج بالنسبة للمان سيتي وليفربول، فللمرة الأولى التي من الممكن أن يصل فريق للنقطة 97 ولا يتوج باللقب، هذا هو الحال من الريدز ليفربول فبتحقيق الفوز اليوم من جانب السيتي سيصلون للنقطة 98 ويُحسم اللقب رسميا، وهو ما رفع سقف المنافسة بين الناديين للغاية.

الدقيقة 9: السيتي يبدأ بهجمة قوية على مرمى برايتون في الدقائق الأولى من المباراة ولكن دون أدنى خطورة على مرمى برايتون.

الدقيقة 21: هجمة من الجهة اليُمنى للسيتي لكن الدفاع يتدخل ويُحولها لوسط الملعب مرة أخرى

الدقيقة 27: الهدف الأول لبرايتون والنتيجة الآن هدف دون رد لبرايتون

الدقيقة 29: السيتي يرجع للمباراة مرة أخرى بهدف التعادل من جديد

الدقيقة 38: الهدف الثاني للسيتي في شباك برايتون في أقل من 10 دقائق من إحرازه الهدف الأول

الدقيقة 50: عرضية طولية من الجانب الأيمن للسيتي لكن الحارس يرتقي لأعلى نقطة ويمسك الكرة.

الدقيقة 62: الهدف الثالث للسيتي عن طريق رياض محرز

الدقيقة 72: الهدف الرابع للسيتي عن طريق جوندوجان

انتهاء المباراة بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وتتويج مانشستر سيتي بالبريميرليج.