ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 4-1 والسيتي يحافظ على لقبه للعام الثاني

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم man city vs Brighton، وستكون تلك المواجهة هي الأهم لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل أحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز، معرفة ما إذا كان موسمه ناجح او فاشل، فتلك البطولة ستكون بمثابة إنقاذ لموسمه بعد الفشل في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وسيلعب المان سيتي منذ البداية على الفوز وإنهاء كافة الأمور مبكراً من اجل يتغاضي عن مفاجأت فريق برايتون الذي ضمن البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والفوز يضمن لأبناء المدير الفني الأسباني بيب جوارديولا البقاء في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز والتتويج باللقب بعد المباراة مباشرة.
ستتمكنوا من مشاهدة اللقاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يدفع مانشستر سيتي بالتشكيلة المثالية في تلك المباراة الأخيرة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالأسبوع الثامن والثلاثون.
وسيكون مانشستر سيتي مطالب بالفوز بتلك المواجهة دون النظر إلي نتيجة المباراة الأخرى بين ليفربول وولفرهامبتون التي تلعب في نفس التوقيت اليوم، مانشستر سيتي حامل اللقب يسعى للحفاظ على لقبه في تلك النسخة من البطولة، وسيكون الفريق لديه الحافز الكبير للتتويج باللقب خارج أرضه.
ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون
- توافدت الجماهير إلي أرضية ملعب المباراة، وشارك محرز في تلك المواجهة على حساب فودين، وبذلك سيعود بيرنادو سيلفا إلي وسط الملعب.
- بدأت المباراة الآن بتعليق الملعق الرياضي حفيظ دراجي فكونوا متابعين معنا.
- مانشستر سيتي يحاول ولا يجد الطريق حتي الآن امام مرمى برايتون، فيما يتقدم ليفربول بهدف ماني.
- برايتون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 26 من المباراة.
- وأجويرو يسجل التعادل لمانشستر سيتي سريعاً في الدقيقة 28.
- لابورت يسجل الهدف الثاني من ركلة ركنية نفذها رياض محرز.
- نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين لهدف.
- السيتي أصبح الآن أقرب من أى وقت مضى من تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فيفصله 45 دقيقة فقط.
- رياض محرز يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 63.
- جندوجان يسجل الرابع لمان سيتي ويحسم الدوري لمانشستر سيتي.