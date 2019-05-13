ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 4-1 والسيتي يحافظ على لقبه للعام الثاني

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم man city vs Brighton، وستكون تلك المواجهة هي الأهم لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل أحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز، معرفة ما إذا كان موسمه ناجح او فاشل، فتلك البطولة ستكون بمثابة إنقاذ لموسمه بعد الفشل في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسيلعب المان سيتي منذ البداية على الفوز وإنهاء كافة الأمور مبكراً من اجل يتغاضي عن مفاجأت فريق برايتون الذي ضمن البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والفوز يضمن لأبناء المدير الفني الأسباني بيب جوارديولا البقاء في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز والتتويج باللقب بعد المباراة مباشرة.

ستتمكنوا من مشاهدة اللقاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يدفع مانشستر سيتي بالتشكيلة المثالية في تلك المباراة الأخيرة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالأسبوع الثامن والثلاثون.

وسيكون مانشستر سيتي مطالب بالفوز بتلك المواجهة دون النظر إلي نتيجة المباراة الأخرى بين ليفربول وولفرهامبتون التي تلعب في نفس التوقيت اليوم، مانشستر سيتي حامل اللقب يسعى للحفاظ على لقبه في تلك النسخة من البطولة، وسيكون الفريق لديه الحافز الكبير للتتويج باللقب خارج أرضه.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبرايتون