شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان للاعبى الإسماعيلي: المباريات القادمة حياة أو موت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولاعبي الفريق، بحضور صبري المنياوي مدير الكرة.

ووفقًا لمصادر من داخل الاجتماع، أكد عثمان على غضبه الشديد بسبب النتائج المتردية للفريق ودخوله دائرة الهبوط ووجه حديثه للاعبين قائلا: «سمعة وتاريخ الإسماعيلي في رقبتكم».

وأضاف: «لم نقصر في شيء كل ما طلبه الفريق وفرناه»، وطالب عثمان اللاعبين بالفوز في المباريات القادمة، مؤكدا أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة له ولجماهير الدراويش.

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واعتمد عثمان لائحة المكافآت الإضافية للفريق في حالة الفوز بالمباريات المتبقية من الدوري كإجراء إضافى لتحفيز اللاعبين وأولها مباراة الداخلية يوم الجمعة المقبل، كما أجرى اتصالا هاتفيا بلاعب الفريق شيلونجو الذي غادر لبلاده ناميبيا للاطمئنان على صحة والدته ووعده بالعودة قبل مباراة الداخلية المقبلة.

من ناحية أخرى أستأنف الفريق مرانهم الأساسي بحضور مجموعة من اللاعبين الناشئين وفق خطة محمود جابر المدير الفني الجديد للدراويش، لتصعيد عدد منهم.

وشارك من الناشئين كل من كمال السيد – محمود البدري – محمد مصيلحي – محمد عمار – عمر هنيدي – محمد بيومي – محمد الضرف – محمد سليمان – مصطفى فارس – إبراهيم حسن – حازم مرسي – محمود أبوجودة – محمود صلاح.

وشدد جابر خلال محاضرة للاعبين على أن المرحلة القادمة ستكون للأفضل فقط وأن جميع المباريات هي مباريات كؤوس بالنسبة له بما فيها مباراتي الأهلي والزمالك وأنه لابديل سوى الفوز بها من أجل تأمين مكانة تليق بالدراويش وتاريخه بجدول الدوري وأن البداية هي مباراة الداخلية يوم الجمعة المقبل.