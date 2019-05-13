شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة لمشجعي ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى جماهيره وزملائه ومدربيه عقب انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة ناديه ليفربول للقب بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، وبينما ينتظر خوض نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد أمام توتنهام في الأول من يونيو القادم.

وغرد «صلاح» عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «إنه شعور حلو ومر الآن، ولكن الموسم لم ينتهي بعد. أود أن أشكر زملائي والمدربين والجماهير».

وأضاف موجهًا رسالة للمشجعين: «رجاءً احضروا الأنفيلد إلى مدريد».