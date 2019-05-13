شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقائق في فوز الزمالك على الداخلية: الخسارة الـ13 لـ«عبدالعال» و«كهربا» يسجل بالتخصص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة بنادي الزمالك مطاردة غريمه الأزلي الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت.

الفوز رفع من رصيد الزمالك للنقطة 66 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، والذي خاض مباراة أكثر من الزمالك.

التقرير التالي نرصد من خلاله 10 حقائق رقمية عن فوز الزمالك.

1. فريق الداخلية يهبط للمرة الأولى منذ صعوده لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسم 2010-2011، ويصبح هناك 6 أندية في تاريخ الممتاز لم تهبط مطلقًا منذ صعودها للممتاز بخلاف القطبين الأهلي والزمالك.

2. علاء عبدالعال تلقى الهزيمة رقم 13 في تاريخه أمام الزمالك خلال 15 مواجهة جمعت الطرفين، بواقع 10 هزائم خلال قيادته للداخلية وخسارتين مع إنبي وواحدة خلال ولايته للشرقية، في حين حسم التعادل نتيجة مباراتين ولم يحقق «عبدالعال» أي انتصار على القلعة البيضاء.

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3. نتيجة (2/1) هي أكثر نتيجة تكرارًا في تاريخ مواجهات الزمالك أمام علاء عبدالعال، فحققها الفريق الأبيض للمرة السادسة في مواجهة المدير الفني للداخلية.

4. المدير الفني كريستيان جروس يحقق الانتصار رقم 30 له مع الزمالك هذا الموسم في كل البطولات، بواقع 20 في الدوري و2 بكأس مصر وانتصار في كل من كأس زايد وكأس السوبر المصري السعودي و6 انتصارات بالكونفدرالية الأفريقية.

5. الزمالك حقق انتصاره الـ 11 على حساب الداخلية خلال 13 مباراة جمعت الفريقين بالدوري الممتاز، وسجل الزمالك 26 هدفًا بمرمى الفريق الهابط لدوري القسم الثاني هذا الموسم مقابل 10 أهداف تلقاها أمامه.

6. بهاء مجدي يحصل على البطاقة الحمراء السادسة في مواجهات الزمالك والداخلية، حيث سبقه كل من وائل إسماعيل وصالح موسى وفريد شوقي من الداخلية، وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم من الزمالك.

7. إبراهيم أبو اليزيد، لاعب الداخلية، يهدر أول ركلة جزاء في تاريخ مباريات الزمالك أمام فريقه، فسجل من قبل باسم مرسي ومحمد أشرف روقا وأحمد عيد عبدالملك للزمالك في شباك فريقه من ركلات الجزاء، كما أحرز محمود منصور للداخلية من ركلة جزاء في لقاء الموسم قبل الماضي.

8. محمود كهربا يسجل 3 أهداف في شباك الداخلية هذا الموسم من أصل 11 هدفًا له في مشواره مع الزمالك بالدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، إذ سجل ثنائية في الدور الأول وهدف في لقاء الأمس.