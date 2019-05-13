شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: سيتي لن يُقهر طالما بقي بجودته وقوته المالية الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لخص المدرب الألماني يورجن كلوب واقع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بصعوبة مهمة أي فريق في كسر هيمنة مانشستر سيتي، لاسيما في ظل قدراته المالية الكبيرة، وذلك بعد احتفاظ الأخير باللقب على حساب فريقه ليفربول الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة خلف فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

بختام المرحلة الثامنة والثلاثين الأحد، أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري المحلي يجمع 97 نقطة ويخسر مباراة واحدة فقط من دون أن يؤدي ذلك إلى تتويجه باللقب الذي انتهى بعهدة سيتي للموسم الثاني تواليا، وللمرة الرابعة في المواسم الثمانية الأخيرة.

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توج فريق المدينة الشمالية باللقب المحلي ست مرات في تاريخه، لكنه انتظر 44 عامًا بين الثاني (1968) والثالث (2012)، والهيمنة الحديثة للفريق الأزرق أتت بدفع من قدرات مالية ضخها في خزائنه عقب انتقال ملكيته في 2008 إلى الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع إنفاق النادي ما يناهز 1.2 مليار جنيه إسترليني، لضم لاعبين جدد خلال عقد من الزمن.

بالنسبة للمدرب الألماني: «طالما أن مانشستر سيتي موجود بجودته وقوته المالية، لن يتمكن أي فريق من تجاوزه بسهولة»، وبالتالي على الحمر أن «يكونوا قريبين جدًا من المثالية للفوز بلقب الدوري الممتاز، طالما أن الوضع على ما هو عليه حاليًا».

جدير بالذكر أن ليفربول لم يبخل بالتعاقدات الجديدة، لاسيما مع إنفاق 84 مليون يورو جعلت من الهولندي فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في العالم في شتاء 2018، و72،5 ملايين يورو لضم الحارس البرازيلي أليسون من روما الإيطالي في صيف العام ذاته.