شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي الأساسيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
جهز أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة، وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل.
ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء اليوم الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.
ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي الأساسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.