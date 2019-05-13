شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي الأساسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جهز أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة، وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل.

ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء اليوم الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة.