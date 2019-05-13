شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات محمد صلاح تكشف مستقبله مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث النجم المصري محمد صلاح عن مستقبله بالقميص الأحمر لنادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات تبعت فوز فريقه بهدفين نظيفين على ولفرهامبتون في ختام جولات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد ربطت النجم المصري بالرحيل عن الريدز، فيما ربطته بأندية يوفنتوس الإيطالي وعملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة.

ولا يبدو «صلاح» عازمًا على الرحيل عن ليفربول إذ وعد الجماهير بالعودة للمنافسة على لقب الدوري الموسم القادم قائلًا، كما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية: «لقد خسرنا مباراة واحدة فقط طوال الموسم، لقد قدمنا كل شئ، حصلنا على 97 نقطة، وسنقاتل الموسم القادم على اللقب».