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ناصر ماهر ينتظم في مران الأهلي اليوم

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

ينتظم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي يقام مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل.

وكان ناصر ماهر قد اعتذر عن المران الأخير للاعبين الذين غابوا عن مباراة سموحة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني، فيما يعود اليوم للمشاركة مع الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على سموحة، أمس الأول، بهدف جيرالدو، ويواصل الفريق تصدره لقمة مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة انبي.

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