شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: محاولات لتجهيز «المحمدي» قبل لقاء الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تأدية برنامجه التأهيلي، سعيا للحاقه بمواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فقد أكد طبيب الفريق أن المدافع الدولي يعاني من إجهاد عضلي والذي تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقام اللاعب خلال مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، بالجري حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي.