ناصر ماهر ينتظم اليوم فى مران الأهلى استعدادا لإنبى...

جدة - عمرو شويل ينتظم صانع ألعاب الأهلى ناصر ماهر فى مران الفريق المسائى اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة، استعدادا لمواجهة إنبى الخميس المقبل فى الدورى العام.

واعتذر ناصر عن المران الأخير للغائبين عن مباراة سموحة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على أن يعود للمشاركة اليوم مع الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلى على سموحة أمس الأول بهدف جيرالدو فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وواصل تصدره لقمة الدورى برصيد 70 نقطة، ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى.