طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب يعود للمشاركة قريباً...

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جدة - عمرو شويل أصبح طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب قريباً من العودة إلى الملاعب، لاسيما أنه يتقدم فى برنامجه التأهيلى بحسب تصريحات الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق.
وقال طبيب المقاولون العرب إن مهاجم الذئاب سيكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية وخوض المباريات مع فريقه بعد حوالى 3 أو 4 أسابيع على الأكثر .
وتعرض طاهر للإصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق، حيث بدأ مهاجم الذئاب فى المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى تمهيدا للعودة إلى الملاعب.
ويلتقى المقاولون العرب النادى الأهلى فى المباراة المقبلة 28 مايو الجارى، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من مسابقة الدورى العام.
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