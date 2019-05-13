شكرا لقرائتكم الكاف يرفع الإيقاف عن مرتضى منصور ويقبل تظلمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفعت لجنة الإنضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك واكتفت بالغرامة المالية التى تم توقيعها عليه. فيما كشف مصدر بلجنة الكاف قبول تظلم مرتضى، وتم الإكتفاء بفترة ايقافه 9 شهور . Advertisements وفاز الزمالك أمس على الداخلية بهدفين لهدف فى الدورى العام ، ويغادر لمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية الافريقية يومى 19 و26 مايو .

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