شكرا لقرائتكم هل يحضر مرتضى منصور نهائى الكونفدرالية بعد رفع الإيقاف عنه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء عن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم 26 مايو الجارى باستاد برج العرب.

وينوى مرتضى الحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالكاف برفع الإيقاف عنه وقبول التظلم، الذى تقدم به والاكتفاء بالغرامة المالية الموقعة عليه من قبل.

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ويخوض الزمالك مباراة الذهاب فى المغرب الأحد المقبل، على أن يلتقى نهضة بركان المغربى 26 مايو الجارى، فى الإسكندرية وسط وجود أزمة تهدد الأبيض فى حراسة المرمى بعد إيقاف محمود عبد الرحيم جنش، وإصابة عماد السيد الحارس البديل واللجوء إلى الحارس الثالث عمر صلاح.