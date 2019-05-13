شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. كريمة: قوانين "الفيفا" لو خالفت الشريعة لا قيمة لها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمو التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وعلق "كريمة"، على حكم اللعب تحت اتحاد غير مسلم والعمل بقوانينه التنظيمية للعبة. Advertisements قال كريمة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " قوانين الفيفا لو خالفت الشريعة الإسلامية لا قيمة لها".

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