سحور هانى أبو ريدة يجمع أحمد أحمد وأعضاء اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أقام مأدبة سحور مساء أمس فى إحدى المطاعم الكبرى بمنطقة الشيخ زايد بمرسى مطروح، على شرف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

مجدى عبد الغنى



مجدي عبد الغنى Advertisements وحضر السحور عضوا اتحاد الكرة مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد ، ومحمد فضل مدير بطولة امم افريقيا 2019، ومسئولى الكاف أبرزهم معاذ حجى منسق عام الاتحاد الافريقى.

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