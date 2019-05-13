شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات: أمين عمر لم يخطئ حتى نعاقبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم توقيع أى عقوبات على الحكم الدولى أمين عمر، الذى أدار مباراة الأهلى مع سموحة، التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الاحمر بهدف جاء فى الدقيقة 98.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن أمين عمر لم يخطئ فى المباراة، كما احتسب الوقت الضائع كما قدره بمعرفته، مشيرا إلى أنه من حق الحكم إضافة وقت إضافى جديد أثناء لعب الوقت بدل الضائع، إذا ضاع وقت خلالل الوقت الضائع.

جدير بالذكر أن فرج عامر رئيس نادى سموحة أعلن تقديم شكوى ضد أمين عمر، بداعى تسببه فى هزيمة سموحة أمام الأهلى.