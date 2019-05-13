شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. عبد الحميد بسيونى: نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 حرص على على توجيه سؤال لنجوم الرياضة هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

نجم اليوم لاعب الزمالك السابق عبد الحميد بسيونى، والذى كشف أنه كان يتمنى أن يكون النجم نور الشريف، نظرا لتقديمه عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهادفة، وأبرزها دور شحاتة أبو كف فى فيلم "غريب فى بيتى".