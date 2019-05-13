شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع تفصل طاهر طاهر عن العودة للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل، طبيب المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بات قريباً من العودة إلى الملاعب خاصة أن مهاجم ذئاب الجبل يسير بخطى ثابتة فى برنامجه التأهيلى.

وكان طاهر طاهر قد تعرض طاهر طاهر للإصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق، حيث بدأ مهاجم المقاولون العرب فى المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى من أجل العودة إلى الملاعب.

وأضاف طبيب المقاولون العرب، فى تصريحات خاصة، أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وخوض المباريات مع الفريق بعد فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المقبلة والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.