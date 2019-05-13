شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مران اللاعبين الأساسيين بالإسماعيلى قبل ودية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض لاعبو الإسماعيلى الأساسيون مرانا عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية قبل مواجهة المساء الودية أمام المصرى البورسعيدى. Advertisements الإسماعيلى يخضع لبرنامج تحضيرى لملاقاة الداخلية الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الــ33 بمسابقة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن يخوض باقى لاعبى الإسماعيلى المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى التى ستقام على ملعب الأخير فى تمام العاشرة مساءً.

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