شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حب من نجوم الزمالك لـ عماد السيد بعد صدمة مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الزمالك على مواساة حارس الفريق عماد السيد بعد إصابته بكسر فى أحد أصابع اليد ووضعه فى الجبس، فى لقاء الداخلية الذى فاز به الأبيض 2 /1 .

ونشر نجوم الزمالك صورا عبر إنستجرام مع عماد السيد للتخفيف عنه بعدما تأكد غيابه عن نهائى الكونفدرالية فى ظل إيقاف الحارس الأول، ويرصد الخليج 365 أبرز هؤلاء النجوم فى التقرير التالى:

نشر محمود عبد المنعم " كهربا" صورة لعماد السيد بعد فوزه بجائزة رجل المباراة وعلق عليها "تستاهل يا أخويا وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا ابن النادى".



كهربا 1

وحرص أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، على نشر صورة لحارس الفريق، وعلق عليها "ألف سلامة عليك يا حبيبى وترجعلنا بالسلامة".

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زيزو

ونشر عمر السعيد مهاجم الفريق صورة مع عماد السيد بعد الجبس، وعلق عليها، "ألف سلامة يا وحش وإن شاء الله ترجع بسرعة".



عمر السعيد

فيما حرص أيضا أمير عزمى مجاهد مدرب الفريق على نشر صورة تجمعه بعماد السيد معلقا "سلامتك يا عمدة".