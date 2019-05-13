شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط إلى المظاليم.. كشف حساب علاء عبد العال فى 32 مباراة مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر فريق الداخلية فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدوري العام وبرصيد 27 نقطة ليهبط رسمياً إلى دورى الدرجة الثانية، بعد الخسارة التى تلقها أبناء علاء عبد العال أمام الزمالك فى الجولة 32 بهدفين مقابل هدف.

علاء عبد العال أعلن استقالته من تدريب الداخلية عقب الخسارة والهبوط للقسم الثاني، ويرصد الخليج 365 كشف حساب عبد العال مع الداخلية في 32 جولة بالدوري.

4 انتصارات فقط حققها الداخلية خلال الموسم الجارى، و15 تعادلاً، فيما سقط أبناء علاء عبد العال فى 13 هزيمة خلال 32 مباراة خاضها الداخلية حتى الآن كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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وسجل لاعبو الداخلية تحت قيادة عبد العال 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً أخر، ليتسع الفارق إلى 13 هدف بين ما تم إحرازه وتم استقباله .

أكبر هزيمة تلقاها فريق الداخلية جاءت بنتيجة 3/1، والتي تكررت فى مباراتين الأولى أمام بيراميدز في الدور الأول والثانية أمام الأهلي في الدور الثاني .

فيما جاءت انتصارات الفريق الأربعة أمام حرس الحدود بنتيجة 2/1، ثم ثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري، أعقبها فوز الداخلية بهدف نظيف على مصر المقاصة، وأخيراً الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف .