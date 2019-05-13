شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحضر نهائى الكونفدرالية بعد رفع الإيقاف الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم 26 مايو الجارى باستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد قرار لجنة الانضباط بالكاف برفع الإيقاف عن مرتضى منصور وقبول التظلم الذى تقدم به والاكتفاء بالغرامة المالية التى كانت تم توقيعها عليه من قبل.

يذكر أن الزمالك سيخوض مباراة الذهاب فى المغرب الأحد المقبل، وسيخوض الفريق الأبيض اللقاء وهو يعانى من أزمة فى حارس المرمى حيث يغيب محمود جنش للإيقاف بينما خرج عماد السيد من الحسابات بعد إصابته بكسر أحد أصابع يده وخلع فى الكتف.