شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لتدريبات الأهلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم ناصر ماهر، لاعب الأهلى، فى مران الفريق الذى يقام مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها مساء الخميس المقبل.

وكان ناصر ماهر قد اعتذر عن المران الأخير للاعبين الذين غابوا عن مباراة سموحة، بالتنسيق مع الجهاز الفنى، فيما يعود اليوم للمشاركة مع الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلى قد فاز على سموحة أمس الأول بهدف جيرالدو، ويواصل الفريق تصدره لقمة مسابقة الدورى برصيد 70 نقطة، ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى.