شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يرفع الإيقاف عن مرتضى منصور ويكتفى بالغرامة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفع الإيقاف عن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والاكتفاء بالغرامة المالية التى تم توقيعها عليه. وكشف مصدر بلجنة الكاف أنه تم الاكتفاء بفترة إيقاف مرتضى منصور 9 أشهر بعد قبول تظلمه. يذكر أن الزمالك فاز أمس على الداخلية 2-1 فى الدورى، ويواجه نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية الافريقية يومى 19 و26 مايو .

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