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شاهد.. مأدبة سحور أبو ريدة لرئيس الكاف فى مطروح قبل "عمرة رمضان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سحور لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مساء أمس فى أحد المطاعم الكبرى بمنطقة الشيخ زايد بمرسى مطروح.

وحضر السحور كل من مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد عضوى اتحاد الكرة، ومحمد فضل مدير بطولة امم افريقيا 2019، وعدد من مسئولى الكاف وأبرزهم معاذ حجى منسق عام الاتحاد الأفريقى.

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مجدى عبد الغنى فى الوليمة

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احمد احمد ومعاذ حجى

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ابو ريدة وعبد الغنى ومصطفى عزام

يذكر أن أبو ريدة وأحمد أحمد يتوجهان اليوم إلى لأداء مناسك العمرة فى شهر رمضان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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