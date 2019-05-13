شاهد.. مأدبة سحور أبو ريدة لرئيس الكاف فى مطروح قبل "عمرة رمضان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سحور لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مساء أمس فى أحد المطاعم الكبرى بمنطقة الشيخ زايد بمرسى مطروح. وحضر السحور كل من مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد عضوى اتحاد الكرة، ومحمد فضل مدير بطولة امم افريقيا 2019، وعدد من مسئولى الكاف وأبرزهم معاذ حجى منسق عام الاتحاد الأفريقى. مجدى عبد الغنى فى الوليمة Advertisements احمد احمد ومعاذ حجى ابو ريدة وعبد الغنى ومصطفى عزام يذكر أن أبو ريدة وأحمد أحمد يتوجهان اليوم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة فى شهر رمضان.

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