شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إيقاف الحكم أمين عمر بعد شكوى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة توقيع أى عقوبات على أمين عمر حكم مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة فى الدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف فى الدقيقة 98. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الحكم لم يخطئ واحتسب الوقت الضائع كما قدره بمعرفته، مشيراً إلى أنه من حق الحكم إضافة وقت إضافى جديد أثناء لعب الوقت بدل الضائع. يذكر أن فرج عامر رئيس نادى سموحة أعلن تقديم شكوى ضد أمين عمر بداعى تسببه فى هزيمة سموحة أمام الأهلى.

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