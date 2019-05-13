"ديلى ميل" ترشح مكة محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول

كتب - مروان عصام

سلطت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية الضوء على "مكة" محمد صلاح التى أثارت إعجاب جماهير ليفربول أثناء تتويج والدها بجائزة "الحذاء الذهبى" كأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج برصيد 22 هدفاً. وقالت الصحيفة، إن مكة محمد صلاح حظيت باستقبال حافل من جانب جماهير ليفربول التى احتفلت بالطفلة، رغم خسارة لقب الدورى الإنجليزى لصالح مانشستر سيتى. وأضافت الصحيفة، "يبدو أن نادى ليفربول باتت له نجمة فى المستقبل هى مكة ابنة محمد صلاح بعدما سجلت...

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