عماد السيد حارس مرمي الزمالك يخضع لجراحة خلال ساعات بعد كسر وخلع مفصلي

كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
تقرر ان يجري عماد السيد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عملية جراحية في إصبع يده اليوم الإثنين بعد إصابته أمام الداخلية.
واثبتت الإشاعة التي خضع لها عماد السيد حارس الزمالك، خلال مواجهة الداخلية على استاد بتروسبورت إصابته بكسر في أحد أصبع اليد.
واثبتت الإشاعة تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الاولي لليد ، وتحتاج إصابته الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير .
وتأكد بشكل رسمي غياب الحارس عن مواجهة نهضة بركان المغربي، المقرر لها يوم الاحد المقبل في...
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