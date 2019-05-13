محمد صلاح ينضم لأساطير أفريقيا في الدوريات الخمس الكبرى

كتب: أحمد أبوالليل انضم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة أساطير أفريقيا في الدوريات الخمس الكبرى "بيج 5". ورغم فشل صلاح ورفاقه في التتويج لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم 2018-2019 وحصد مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة واحدة، إلا أن الفرعون المصري حصد لقب هداف البطولة برصيد 22 هدفا متقاسما الجائزة مع الثنائي الأفريقي، السنغالي ساديو ماني، زميله في الريدز، والجابوني بيير أوبامينج، مهاجم أرسنال. وتمكن الفرعون المصري من الحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي لهداف...

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